"Selle visiidi eesmärk on ka väga palju kuulata, mis on piirkonna mured ja pinged seoses muutunud julgeolekuolukorraga, et nendele saaks adekvaatselt reageerida," ütles peaminister Kaja Kallas oma rohkem kui aasta aega tegutsenud valitsuse esimese väljasõiduistungi kohta. "Alati, kui kusagil käid, siis küsitakse, kuidas Ida-Virumaal läheb, kuidas on Ida-Virumaa meelsus, kuidas Ida-Virumaa inimesed end tunnevad: kas on ärevust, kas on pingeid."