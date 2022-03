Riik on valmis Järve kooli Kohtla-Järve linnalt üle võtma

"Teeme seda selleks, et aidata eestikeelsel haridusel nii sisuliselt kui ka vormiliselt saada heale järjele. Me kindlasti tagame Järve koolile kaasaegse õpikeskkonna, me kindlasti aitame kaasa ka kooli sisulisele arengule," lubas haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Ministri sõnul on eestikeelne Järve kool keerulises olukorras, sest enam kui pooled õpilastest on vene emakeelega. "Pedagoogiliselt on see suur väljakutse, et anda kõigile võrdselt väga head haridust. See kool on teinud väga head tööd, aga me tahame anda neile veel hoogu juurde, et eestikeelne haridus Kohtla-Järvel oleks väärtustatud ja kindlatel alustel."