TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas uus koolihoone mõjutab ka hariduse kvaliteeti?

Foto: Peeter Lilleväli

Reet Klaasmägi, pedagoog:

Mina arvan, et õpilastel ei ole ehk suurt vahet, kas õppida vanade või uute seinte vahel. Õpetajaid aga motiveerivad paremad tingimused ja mugavused kindlasti rohkem. Kõik see on üldise meeleolu ja õppekorralduse seisukohast oluline.

Peeter Lilleväli

Viktor Kolesnikov, töötav pensionär:

Olen kindel, et lastel on meeldivam õppida ilusas tänapäevases hoones. See on tähtis, kuid põhiline on see, et oleks häid õpetajaid, kes käivad ajaga kaasas, tunnevad hästi oma ainet ja armastavad lapsi.

Foto: Peeter Lilleväli

Deniss Kirejev, laotööline:

See on äärmiselt positiivne, et Ida-Virumaale ja muu hulgas ka minu kodulinna Sillamäele uusi koole ehitatakse. Alati on meeldiv tulla õppima uude hoonesse. Loodan, et seal saavad olema ka tänapäevased seadmed ja sisustus, uued õpetajad ning uus haridussüsteem. Kahjuks on praegu probleem õpetajatega: paljud neist on juba liiga kauaks sellesse ametisse jäänud ja nende meetodid on vananenud.

Foto: Peeter Lilleväli

Jekaterina Dorogan, meditsiiniõde:

Õppida võib ka vanas koolihoones, kui vaid õpetajad head on. Oluline ei ole mitte seinte, vaid õpetamise kvaliteet. Uute hoonete ehitamiseks kulutatava raha võiks motivatsiooni ja huvi tõstmiseks õpetajate palkadele kulutada. Minu lapselapsed lähevad varsti kooli ning praegu on aktuaalne eraõpetajate leidmine. Siis kui mina koolis käisin, said kõik ilma igasugu eraõpetajate ja järeleaitajatetagi hästi hakkama. Olen oma õpetajatele väga tänulik.

Foto: Peeter Lilleväli

Arno Kirikmäe, pensionär: