SISUTURUNDUS ⟩ Mida tasub teada, kui plaanite laenu võtta?

Vahel tekibki inimesel küsimus, miks laenukohustus on muutunud suureks koormaks ning mille pärast on kuumaksed nii kõrgeks kerkinud. Sel juhul pole tegemist inimliku hooletusega, vaid tõenäoliselt on see tingitud teabe puudumisest.

Kõigepealt peab valima laenuandja. Tihtipeale juhtub niiviisi, et laenutaotleja arvates peab alati hoidma mingisugusest konkreetsest finantsasutusest kinni, mis üldjuhul osutub suureks pangaks. Iga kord, kui jutt puudutab raha laenamist, on viimase eelis teiste ees märkimisväärne. Võib-olla on teil endalgi olemas selline sõber, kes on väitnud, et laenu tasub võtta vaid n-ö oma kodupangast. Laenamine tuttavast pangast võib veidi lihtsustada laenamise protsessi. Kuid tänapäeval on olemas suur hulk rahandusettevõtteid, kes pakuvad laene suurte pankadega võrdsetel tingimustel.

Oluline tegur, mis mõjutab laenamist, on sellele kohaldatav intressimäär ning kodupangas ei pruugi see olla alati madal. Selleks, et saada parema ülevaate laenu tingimustest, on laenutaotlejal nüüd võimalus kasutada. Arkadia Laenu laenude võrdlemise teenusepakkuja abi. Arkadia Laenu laenukalkulaatorit kasutades saate arvutada raha laenamisega kaasnevaid kulusid, näiteks sellele kehtestatud intresse, lepingu- ja haldamistasusid jne.

Igal laenu soovijal on võimalik saada erinevad personaalsed laenupakkumised ühe taotluse esitamise alusel. Mis võib olla veel lihtsam ja mugavam? Laenutaotleja ei pea mitte kuskile minema, tänapäeval on kõik sobivamad laenud internetis saadaval. See võimaldab säästa kliendi aega ja närve. Tavaliselt tuleb ühele laenutaotlusele keskmiselt kuni 10 laenupakkumist ning vastuse saab samal päeval kätte. Laenu saaja saab valida välja laenuandja, kelle tingimused sobivad talle paremini.

Eeltöö aitab kaasa teadliku otsuse tegemisele ning selle käigus selguvad kõik võimalikud enda finantsvõimekuse puudused. See on suur pluss, sest vastasel juhul võib see põhjustada suuri laenuvõlgu ning viia laenuvõtja rahalistesse raskustesse. On soovitatav lasta kord aastas oma võlakohustused üle vaadata, et selliseid olukordi vältida. Juhul kui laenukohustusi on palju kogunenud ning intresside maksmine läheb üle mõistuse, saate Arkadia Laenu kodulehe kaudu taotleda ka laenu refinantseerimist.

Kuidas taotleda laenu? Kõik on väga lihtne ega nõua laenuvõtjalt erimeetmeid. Laenutaotluse esitamiseks täitke ära Arkadia Laenu kodulehel olev tasuta laenuvorm, mis ei kohusta teid millekski.