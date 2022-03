NÄDALA KUJU ⟩ Kaja Kallas

Tähelepanuväärne hoiaku muutus tuli välja ka suhtumises põlevkivitööstusesse. Kui pisut rohkem kui aasta tagasi valitsust moodustades oli Reformierakonna ja Keskerakonna liidrite üheks põhisõnumiks sellele majandusharule lõpu kuulutamine, siis nüüd oli selge sõnum, et põlevkivi on meil veel päris kaua väga vaja.

Peaminister Kaja Kallas ei varjanud, et üheks Ida-Virumaale tuleku põhjuseks oli soov saada ka tunnetust, kuidas siinsed inimesed suhtuvad Venemaa agressiooni Ukraina vastu ja sõjapõgenike vastuvõtmisesse. Millise teadmise valitsus kahe päeva jooksul inimestega suheldes uuringutulemustele lisaks sai, on keeruline hinnata. Küll aga võib nõustuda peaministri tõdemusega, et meie peamine mure on see, kuidas me kõik siin Eestis omavahel läbi saame.