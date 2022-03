ÜKS KÜSIMUS ⟩ Mida huvitavat Ida-Virumaal teada saite?

Peaminister KAJA KALLAS:

Ka Ida-Virumaa [elanike] kaitsetahe on tõusnud. Põhjuseks see, et mitte keegi ei soovi sõda oma koju. Eestimaa on koduks ka muu emakeelega inimestele − see on ikkagi kodu ja sõda siia ei soovita.

Mis on veel positiivne, et kaitsetahtega seonduvalt on kasvanud ka [inimeste] patriootlikkus ja muidugi ka mure igasuguste provokatsioonide pärast. On pingeid kogukondade vahel, aga need pinged ei ole praegu nii suured ning peame tegema kõik selleks, et need suureks ei läheks. Julgeolek on meil siin ühine, sõltumata emakeelest, ja seda tulebki niimoodi võtta, et meie kõige suurem risk praegu, kui meil ei ole sõjalist ohtu, on tegelikult sisejulgeolek ehk see, kuidas me omavahel läbi saame.