JUHTKIRI ⟩ Jüri Ratas, selgitage erakonnakaaslastele Sillamäel sanktsioonide mõtet!

Ei sõnagi sellest, et tegelikuks pingete allikaks on Venemaa diktaatori Putini poolt oma sõjaväega naaberriiki Ukrainasse tungimine, tuhandete süütute tsiviilelanike tapmine, sealsete linnade, elumajade, koolide, lasteaedade, haiglate puruks pommitamine. Et Ukraina rahvas võitleb oma vabaduse eest. Et Venemaal on maatasa tehtud sõnavabaduse viimased riismed ja meeleavaldajaid represseeritakse. Et miljonid inimesed ei põgene Ukrainast teistesse riikidesse, sealhulgas ka Eestisse, mitte seetõttu, et nad otsivad paremat elu, vaid Putini pommid on hävitanud nende kodud ja tapnud ka nende lähedasi. See on reaalsus, mida teatakse kõigis riikides, kus on sõnavabadus ja demokraatia.