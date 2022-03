PÄEVA PILT ⟩ Valastel on jälle ilus

Tugev loode- ja põhjatuul puhus nädalavahetusel Valaste joa veepiisad lähedalasuvatele puudele, kus neist moodustusid miinuskraadidega jääkristallid. Kuna ilmateenistus lubab ka teisipäevaks miinuskraade ning kirde- ja põhjatuult, siis peaks see jäämaailm seal püsima veel mitmeid päevi.

Jääkristallide moodustumist soodustab ka see, et Valaste oja, mis pankrannikult umbes 30 meetri kõrguselt alla langeb, on praegu veerohke ja tugeva vooluga.