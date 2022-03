MIHKEL NESTOR ⟩ Nafta hindadel on tõusupotentsiaali

Streik Vene nafta vastu

Sel ajal kui Euroopa riigijuhid alles vaagivad, kas ja kuivõrd piirata nafta importi Venemaalt, on turg juba oma otsuse langetanud: ostjad lihtsalt boikoteerivad Vene naftat. Tõsi, praegu on Venemaalt Euroopasse veel mõned naftalaevad saabunud, kuid see peegeldab juba ammu sõlmitud tehinguid, mis nüüd lihtsalt reaalse täitmiseni on jõudnud.

Uusi tellimusi Vene naftale läänemaailmast aga sisuliselt ei tule ja ka mitmed varem aprilli planeeritud tarned on praeguseks üles öeldud. Ehkki selle otsuse taga on kindlasti ka moraalseid tundeid, piirab Vene nafta ostmist ennekõike vahendajate hirm, et seda pole lõpuks kellelegi edasi müüa. On ju Suurbritannia ja USA Vene nafta impordi juba keelanud ning lõplikult välistada ei saa seda ka Euroopa puhul. Kõige krooniks ei ole viimastel nädalatel olnud haruldane, et sadamatöötajad Vene kaupa vedavate laevade teenindamisest lihtsalt loobuvad. Lihtsam on mitte riskida.

Ostjate nappust on proovitud kompenseerida odava hinnaga. Nimelt kaupleb nn Uurali nafta Brenti naftaga võrreldes hetkel rohkem kui 30dollarilise allahindlusega. Kui 24. märtsi seisuga oli turg Brenti nafta eest nõus maksma pea 120 dollarit barrelist, siis Uurali nafta ootas ostjaid vähem kui 90 dollariga.

Vene naftatootmine väheneb

Maailma suurima naftatoodete eksportija boikoteerimisel on muidugi tagajärjed. 2021. aasta detsembri seisuga eksportis Venemaa umbes 8 miljonit barrelit naftatooteid päevas, sellest umbes kaks kolmandikku moodustas toornafta. Mis veel olulisem, 60 protsenti ekspordist läks Euroopasse, samas kui Hiina osakaal piirdus 20 protsendiga.

Nüüd, mil Euroopas Vene naftat enam keegi väga ei taha, ennustatakse Venemaa naftahoidlate täitumist juba aprillikuu jooksul. Kui naftat pole kuhugi panna, tuleb tootmine aga peatada. Et suured välismaa naftafirmad on Vene turult lahkumas, siis kukuvad dramaatiliselt ka investeeringud uutesse tootmisvõimsustesse ja Venemaa naftapakkumine saab olema madal pika aja vältel.

Rahvusvaheline energiaagentuur on juba hoiatanud nafta globaalse tootmismahu languse eest, mis nihutab paigast nõudluse-pakkumise tasakaalupunkti ja ähvardab tõsta hinna väga kõrgele. Üllatavalt ei tundu nafta tulevikutehingute hinnad seda veel piisavalt väljendavat. 2022. aasta sügise lepingud kauplevad umbes 100 dollari juures barrelist, sealt edasi veelgi soodsamal tasemel.

Osaliselt tundub panus olevat sellel, et Vene nafta kuidagi läbi Hiina ja India ikka turule jõuab, ent sealne nõudlus ei suuda kompenseerida koguseid, mida lääneriigid ostmata jätavad.

Vene naftat on raske asendada