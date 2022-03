Kohtla-Järve linnavolikogu riskib neljapäeval laialiminekuga

Eelarve menetlemine viimase lubatud hetkeni tuleneb Kohtla-Järve linnavolikogu esimehe Tiit Lillemetsa sõnul sellest, et volikogu sai linnavalitsuselt eelarvega seotud eelnõud kätte tavapärasest hiljem ja seejärel kulus aega nende arutamiseks komisjonides. Tema sõnul teavad kõik saadikud, et kui eelarvet neljapäeval vastu ei võeta, siis läheb volikogu laiali. "Usun siiski, et see saab vastu võetud," ütles ta.