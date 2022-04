TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas panete maski ette ka siis, kui see enam kohustuslik ei ole?

Foto: Peeter Lilleväli

Nadežda Voitova, pensionär:

Mina kannan maski ikka edasi, näiteks poes või bussis − seal, kus on palju inimesi lähestikku koos. Kontsertidel ja muudel meelelahutusüritustel ei ole ma juba kaks aastat käinud − hoian oma tervist. Koroona ei ole kusagile kadunud, nii et parem on edaspidigi ettevaatlik olla.

Foto: Peeter Lilleväli

Larissa Aleksejeva, meditsiinitöötaja:

Mina arvan, et jätkan maski kandmist − aeg on kevadine ja ebastabiilne nii ilmastikuolude kui ka mitmesuguste viirusnakkuste poolest. Usun, et kuni suve ja soojade ilmade tulekuni oleks targem end hoida. Inimesed on maskidest küll väsinud, kuid meie organism on hingamiselundite kinnikatmisega harjunud, kevade tulles aga inimeste immuunsus nõrgeneb. Maski kandmist võiks ehk vähendada, kuid täielikult sellest loobuda ei tasuks.

Foto: Peeter Lilleväli

Antonina Ossipenko, pensionär:

Kui maskikandmise kohustus kaotatakse, siis muidugi ei kanna enam. Mul on mask alati kaasas ja seda ette panna ei ole raske, aga kui palju sest kasu on? Olen saanud kolm vaktsiinisüsti ja haigestuda ei karda.

Foto: Peeter Lilleväli

Niina Spasjonova, pensionär:

Kui targad inimesed ütlevad, et tuleb maski kanda, siis kuulame neid, sest ega selliseid soovitusi niisama anta. Ja kui lubatakse maskid eest ära võtta, siis rõõmustame, et nüüd saab taas maskita ringi käia. See maskikandmine on vist juba kõiki ära tüüdanud. Haigeks jääda ma ei karda: olen vaktsineeritud ja kaitse ju toimib.

Foto: Peeter Lilleväli

Rein Iva, pensionär: