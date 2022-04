NÄDALA KUJU ⟩ Marja-Liisa Veiser

"Eriti radikaalne on kavandatav muudatus Lüganuse koolile, kus hariduse andmise lõppemine oleks vaid aja küsimus. Selliste otsuste juures tuleks silmas pidada, et piirkonna jaoks olulise kooli kaotamine on lõplik, seda otsust enam hiljem tagasi pöörata ei saa. Selliste koolide kadumisega kaovad olulised eestikeelse koolihariduse tugipunktid, millele toetuda ka lõimumispoliitikas," öeldakse artiklis. Ja siis veel: "Palume kuulata kogukonda, kes on oma kooli ümber koondunud."