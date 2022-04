EERIK-NIILES KROSS ⟩ Ukraina riik jääb püsima

Selle saavutamine ei ole neil muidugi lihtne. Ukraina üksused pigem võtavad tuure üles ja Kiievi lahingu ajalooline võit kindlasti innustab neid. Aga küllap panevad ka venelased idas nüüd viimase välja ja oodata on raskeid päevi. Orgid jätkavad linnade pommitamist. Mariupoli kaitsjad, kes on ikka veel elus ja ikka veel sõdivad, on üha raskemas seisus ning Herson on endiselt venelaste käes. Nii et olukord on uus, sõja raskuskese on nihkunud itta, palju on esialgu segane, mõlemad pooled peavad pisut ümber orienteeruma ja hirmus verevalamine seisab ees.

Aga oleme siiski täna ukrainlaste üle rõõmsad. Uus hingamine on tekkinud ka rahvusvahelises relvaabis Ukrainale. Mitu nädalat käinud jutt, et ründerelvi Ukrainale justkui ikka anda ei saa, on ootamatult lõppenud. USA teatas 300miljonilise uue saadetise heakskiitmisest. Saadetises on palju väga tõhusat kraami, sealhulgas ka lahingumasinaid, tapjadroone, side- ja öövaatlusseadmeid. Kõike seda, mida on just territooriumi tagasivõtmiseks vaja.

Lahingumasinaid on lubanud saata ka Saksamaa, Austraalia ja Inglismaa. Saadetava relvastuse valik on oluliselt mitmekesistunud ja paranenud. On selge, et põhilised relvaabi andvad riigid on hakanud tõepoolest uskuma, et Ukraina võib edu saavutada. On hakatud taipama, et pole muud valikut kui proovida võimaldada Ukrainal nii palju territooriumi tagasi võtta kui vähegi võimalik, sest sealt, kus vaherahu hetkeks venelane veel sees on, neid ilmselt enam välja ei saagi.

Mõneti toimub siis hetkel nii ründajate kui kaitsjate taasrelvastamine. Venelased saadavad Valgevenesse mobilisatsiooniladudest kokku kraabitud tavaari ja hakkavad uuendatud üksusi Donbassi saatma, lääneriigid saadavad Ukrainale uue ohu jaoks sobivamat varustust. Jääb üle loota, et venelaste värk on viletsam ja töötab halvemini, sest tõenäoliselt on seda rohkem.

Täna võib ilmselt üsna julgelt öelda, et Ukraina riik jääb püsima. Nüüd sõditakse juba selle nimel, et jääks püsima tervenisti. Elagu Ukraina!