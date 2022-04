GENOTSIID BUTŠAS ⟩ "Kes sõitis enne surma saamist jalgrattaga, kes jalutas niisama"

Leidus inimesi [linnaelanikke], kes näitasid vabatahtlikult kätte, kust sõjaväelasi ja nende peresid ning ka lihtsalt patrioote leida. Meil oli üks pere: noormees oli ATO hukkunud veterani poeg. Nad otsisid ta üles ja lasid maha. Vaevu saime surnukeha ära toodud ja maha maetud. Nüüd aga ei saa enam ka tema emaga ühendust.

Mul oli Butšas üks tüdruk, kellega me sidet pidasime. Mingi hetk saatis ta mulle foto surnukehast. Kõhuli lamav meesterahvas, käed selja taga kleeplindiga kinni seotud. Ma palusin tal selle mehe identifitseerida. Ta saatis mulle temast foto ümber pööratuna, ehkki seda poleks tohtinud teha − surnukeha võinuks mineeritud olla. Mehe nägu oli juba lagunema hakanud, nii kaua oli ta asfaldil lebanud. Fotot suurendades nägin, et tal on üle suu [huulte vahelt, ümber pea] tõmmatud tross ja silmad kleeplindiga kinni kleebitud.

Nad matsid ta ise maha ning jätsid sinna kõrvale tema isikutunnistuse − ma arvan, et just selle isikutunnistuse pärast venelased talle külge hakkasidki. Vana, 2005. aastast pärit tõend, peal kiri "Presidendi nõunik". Küllap nad seda kirja nägidki. Ilmselt õnnestub ta ka tuvastada, kuid hiljem.

Katerina Ukraintseva. Foto: Erakogu

"Otsisid kedagi, kes koostööd teeks"

Olin Vene sõjaväelaste ja täitevkomitee esindajate esimese kontakti tunnistaja. Täitevkomitees ei olnud kohapeal enam ühtki võimude esindajat, ainult valvurid ja vabatahtlikud. See oli kas 8. või 9. märtsil.

Läksin täitevkomitee hoone juurde, et valvuritelt ja vabatahtlikelt olukorda uurida. Seisin tõkkepuu ääres. Soomustransportööril saabusid [Vene] sõjaväelased, masinal istus kolm inimest. Nad sõitsid täitevkomitee peasissepääsu juurde ning hakkasid ust kangutama. Valvurid tulid tagaukse kaudu välja ning sõjaväelased küsisid neilt, kus linnapea ja teised saadikud on. Valvurid vastasid, et kõik on ära läinud. Nemad [venelased] ütlesid selle peale, et tuleb elu linnas kuidagi toimima saada. Otsisid kedagi, kes koostööd teeks.

Nemad ise olid ju okupeerinud kogu linna ja hävitanud siin kõik ära − nii veetorustiku kui ka sidemastid. Meil ei olnud ei elektrit, vett ega internetti. Aga nad ise pidid ju kuidagi elama. Kuuldes, et täitevkomitees pole mitte kedagi, istusid nad soomukisse ja sõitsid ära, kuid lubasid pärast tagasi tulla. Hiljem sain teada, et nad olid needsamad täitevkomitee valvurid ja vabatahtlikud vangi võtnud, neil silmad kleeplindiga kinni kleepinud, neid automaatidega peksnud ja üle kuulanud, kui pärast siiski lahti lasknud. Vabastatud rääkisid, et [ülekuulamisel] oli snaiper, kes ütles, et oli neid juba kolm päeva sihikul hoidnud. Püüdis neid demoraliseerida, öeldes, et Ukraina väed on nad hüljanud.