ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas koroonapiirangute kaotamine vähendas politsei koormust?

Ida prefekt TARVO KRUUP:

Tegelikult hakkasime oma tegevust koroonanõuete täitmise kontrollimisel tagasi tõmbama Ukraina sõja alates ja isegi varem. Põhjuseks asjaolu, et sõja tõttu on tarvis suunata ressurssi mujale. Juba sisepiirikontrolli kehtestamine Eesti ja Läti vahel nõuab korraliku ressursi suunamist sinna. Selles olukorras tuli otsustada, mis on asjakohasem.