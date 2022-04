JUHTKIRI ⟩ Kuidas revisjonikomisjonist sai karikatuur

Sellise käitumisega muutsid Kohtla-Järve keskerakondlased karikatuuriks kõik need pingutused, mida Keskerakond on viimastel aastatel ette võtnud, tõestamaks, et vanale korruptiivsele valitsemisviisile on kehtestatud täisleppimatus. Kuidas saab pakkuda juhtima volikogu kontrollkomisjoni inimest, kes on süüdi mõistetud majanduskuriteos, kelle karistus pole jõudnud isegi veel kustuda ja kes on tekitanud oma kuriteoga linnale kahju? See on süüdimatu irvitamine.