ÜKS KÜSIMUS ⟩ Millistes Eesti piirkondades on olemas õhuhäire sireenid?

Peaminister KAJA KALLAS:

Eestis on teavituslahendused suurõnnetuste ohuga ettevõtete juures. Need teavituslahendused on mõeldud elanike hoiatamiseks kemikaaliõnnetuse korral, kuid neid sireene saab käivitada ka muul vajadusel. Selliseid ettevõtteid, mille juures asuvad sireenid, on Eestis 56 ning need ettevõtted paiknevad Tallinnas, Harjumaal, Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal, Pärnus, Tartumaal, Viljandis, Põlvas ja Valgas. Päästeameti hinnangul asub nende ettevõtete sireenide mõjualas umbes 290 000 Eesti elanikku. Lisaks sellele on lõppjärgus riikliku mobiilse asukohapõhise ohuteavituse süsteemi väljatöötamine, mida saame kasutada alates 2022. aasta juunist. See lahendus võimaldab meil väga kiirelt saata kindlates piirkondades asuvate inimeste mobiilidele eri keeltes ohuteavitusi ja käitumisjuhiseid ning see on sisukam lahendus kui sireeniga antav häire.