VIRVE OSILA ⟩ Head vene inimesed, öelge palun, et see sõda on vale

Inimene on ekslik. Mõtleb, ütleb, teeb valesid asju. Mõned teevad ja tunnistavad, mõned teevad küll valesti, aga mõtlevad oma teod õigeks. Mina olen elus eksinud rohkem, kui tahaksin tunnistada, aga tunnistan ometi. Kui võimalik, ka vabandan. Üks mu viimase aja suuremaid eksimusi oli see, et ma ei uskunud, et Venemaa on selliseks kurjuseks võimeline.

Putinit ma ei usaldanud, tema režiim oli mulle vastuvõtmatu, aga ma ei olnud sugugi veendunud selles, et Venemaa on just selline, nagu ta praeguseks on. Kui pettud ühes naabris, teeb see haiget; aga pettuda terves naaberriigis on ängistav.

Uskusin pikka aega, et jutud võimalikust Vene agressioonist on ekslikud; aegade jooksul on see rahvas ju ise nii palju kannatanud, et ega ta ei taha teistele kannatusi põhjustada; uskusin, et Putini režiim pole rahvaülene.

Eksisin. Palun andeks iseendalt ja vabandan ka oma vestluskaaslaste ees ja eest, kes me uskusime rahu võimalikkusesse. See, mida ma arvasin, et ei juhtu, juhtus ometi. Ja kestab.

Head vene inimesed, kes te elate mu kõrval, minu külas, minu vallas, minu maakonnas, kellesse ma olen kõik kooselatud aastakümned austuse ja sõbralikkusega suhtunud, öelge palun, et ka teie jaoks on see sõda vale ja õudusttekitav.

Ukraina oli 1945. aastal üks ÜRO asutajariike ja praegu ei tee ÜRO Ukraina kaitseks muud kui ainult sõnu. Sest Venemaa istub sealsamas ja "vetotab" kõike. Vaatasin intervjuud ühe vene ajakirjanikuga, kes ütles, et ta tunneb igavest häbi ja süüd, kuna tal oli liiga kaua roosa kile silmil. Ja et väga paljudel püsib see aastakümnetega kleepunud kile ikka veel silme ees ja nad kas ei oska või ei taha seda eemaldada. Selliseid, kes kile eemaldavad, siiski on, aga nad on kas vanglas või koduarestis või kodumaalt põgenenud; või lihtsalt on silmadelt eemaldatud kile suule kleepinud. Kuidas saab üks suur rahvas olla nii allutatav, nii mõjutatav, nii pime ja tumm ja kurt?

Üks teine vene "ajakirjanik" kirjutas, mis on Vene riigi eesmärk: Ukraina relvajõud tuleb hävitada, Ukraina valitsus tuleb kõrvaldada ja kohtu alla anda, kogu Ukraina rahvast tuleb karistada ja suunata nad ümberkasvatusele, mis kestaks ca 25 aastat, ja Ukraina kui riigi nimi tuleb kustutada.

Minu emakeeles pole selliseid sõnu, millega suudaksin siinkohal oma tundeid väljendada. Sõdurid surevad lahinguis, tsiviilisikud tänavail, Kiievi eeslinnad on täis laipu ja ühishaudu, Mariupol on surutud blokaadi ja seda jätkuvalt pommitatakse jne, jne. Natsid hoidsid II maailmasõja ajal Leningradi blokaadis, kuidas need toona purustatud natsid nüüd äkki Ukrainasse sattusid?