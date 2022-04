TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas Georgi lindid tuleks ära keelata?

Foto: Peeter Lilleväli Sergei Surkov, pensionär: Ei, sest need sümboliseerivad võitu fašismi üle. Mis sest siis on, kui keegi need pidupäeval, 9. mail sõjas hukkunute mälestuseks rinda paneb? See on lihtsalt märk sellest, et järeltulevad põlved on oma esivanematele tänulikud ja austavad nende mälestust. See ei tee ju kellelegi halba.

Foto: Peeter Lilleväli Vladimir Dudarov, pensionär: Muidugi ei ole vaja neid ära keelata. See on rumal ettepanek, sest Georgi lint ei ole okupatsiooni sümbol − Georgi riste jagati teenete eest. Kogu see kära kerkis Venemaa Ukraina vastu alustatud sõja tõttu, aga mis see võidupüha siia puutub?

Foto: Peeter Lilleväli Sergei Kossar, operaator: Ei ole vaja − see on ju kõigest sümbol. Mis ohtu see lint endast kujutab? Minul seda ei ole, aga kui keegi pakub, siis panen lihtsalt solidaarsusest rinda − mälestuspäeva puhul.

Foto: Peeter Lilleväli Irina Kotšujeva, SOS-lasteküla pereema: Ära keelata küll ei ole vaja − tegu on ju inimeste algatusega. Las inimene ise otsustab, kas ta paneb selle lindi rinda või mitte. Mina ei pane, sest ei poolda üldse mingit atribuutikat ja sümboolikat. Tähtsam on see, mis on inimese sees, mida ta tunneb ja kuidas sündmustesse suhtub. Sümboolika on teisejärguline. Aga võib-olla tasuks kõigil mõelda, kuidas sel perioodil taktitundelisemalt käituda ja teistesse inimestesse lugupidavamalt suhtuda.