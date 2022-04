SISUTURUNDUS ⟩ Keele õppimiseks pole paremat aega kui praegu

Kas eesti keele õpetajaid jätkub, arvestades, et keeleõppe maht kogu aeg kasvab?

Oleme tegutsenud koolitusturul üle kahekümne aasta ja eesti keele õpetajad, kes on olnud meiega, on tõesti meie kullafond. Olen neile siiralt tänulik, nad teevad oma tööd südamega.

Eelmise aasta peaaegu tuhat õppijat katsime oma jõududega ära. Jah, see oli väga pingeline aasta, aga tulime toime. Kui maakonnas on uusi õpetajaid, kes on nõus koolitusfirmasse tööle tulema, on nad loomulikult teretulnud. Osaleme praegu uues hankes: suvel on riigil plaanis õpetada Ida- ja Lääne-Virumaal eesti keelt tuhandele Ukraina sõjapõgenikule.

Koroonaviirusega tuli kiiresti ümber kohaneda ja klassiruumis alustanud keelerühmad jätkasid pärast eriolukorra kehtestamist veebis. Kas e-õpe on praeguseks möödanik?

Keeleõpe ei piirdu ka praegu ainult klassiõppega. Kõik meie õpetajad said e-õppe läbiviimise koolituse kohe, kui pandeemia algas. Oleme ka väga palju panustanud oma tehnikasse ja meil töötab väga hästi hübriidõpe. Koroona pole kusagile kadunud ja kui inimene ei saa haigena tundi tulla, osaleb ta hübriidõppes. Tehniliselt on võimalik, et inimene on sama hästi kui klassiruumis: näeb ja kuuleb kõike.

Tänavu saab eesti keelt õppida rekordarv inimesi

Sel aastal pääseb integratsiooni sihtasutuse tasuta eesti keele kursustele neli tuhat püsielanikku. Lisaks pakub riik tasuta keeleõppekursusi kümnele tuhandele ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenikule.

Integratsiooni sihtasutus otsib praegu riigihankega keeleõppefirmasid, kes hakkavad sel suvel täiskasvanud Ukraina sõjapõgenikele pakkuma eesti keele õpet A1-tasemel. Samal ajal kogub sihtasutus vabatahtlike õpetajate kontakte.

"Lisaks eesti filoloogidele sobivad A1-tasemel õpetama võõrkeelte filoloogid, aga ka klassiõpetajad, kes kas missioonitundest või soovist lisaraha teenida on valmis suvepuhkuse ajal tööd tegema. Kontaktid saadame keeleõppefirmadele, et nad saaksid vajaduse korral õppetöösse lisajõude kaasata. Praeguseks on end üles andnud ligemale sada inimest," rääkis Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar.

Ta lisas, et õpetajad on võtmeküsimus, sest raha sõjapõgenike õpetamiseks on olemas.

"Oleme saanud riigilt Ukraina sõjapõgenikele eesti keele õpetamiseks lisaraha. Paralleelselt jooksevad planeeritud tasuta eesti keele kursused püsielanikele A1-, A2-, B1-, B2- ja C1-tasemel, kuhu saab registreeruda kaks korda aastas või integratsiooni sihtasutuse nõustamise kaudu. Järgmine registreerumine on suve lõpus."

Püsielanikele pakub integratsiooni sihtasutus eri programmide peale kokku ligemale neli tuhat õppekohta. "Kokku 14 000 tasuta keeleõppe kohta on meie asutusele täiesti pretsedenditu, aga oleme praegu riigina erandolukorras," tõdes Käosaar.

Samas ta kinnitas, et kõik inimesed, kes tahavad kursustel või teistes keeleõppetegevustes osaleda, seda ka saavad. "Võib-olla ei saa kohe homme, aga saavad kolme kuu pärast. Keelekursuste kõrval jätkavad keelekohvikud ja -klubid, aga ka online-võimalused, nagu "Keelerulett" ja "Keelesõbrad".

Irene Käosaar. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Ametikoht "eestlane" on suuremas osas ettevõtetes minevik"

Eesti keele õpe moodustab Ida-Virumaal tööturukoolitustest kõige suurema osa.

Tööandjad võivad taotleda koolitustoetust töötajate eesti keele oskuse arendamiseks ja nad teevad seda järjest rohkem, ütles töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk.

Anneki Teelahk. Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"Vajadus paneb asjad paika. Ega tööandjal pole võimalik võtta tööle n-ö lisainimesi, kes tõlgivad teistele eesti keelde. Ametikoht "eestlane" on suuremas osas ettevõtetes minevik. Mida rohkem on organisatsioonis spetsialiste ja juhte, seda rohkem eesti keelt vaja on. Samamoodi teenindusettevõtetel," tõdes ta.

Koolitustoetusega hüvitatakse tööandjale koolituskulu ja makstakse lisaks tööandja soovil toetust töötaja koolitusel osaletud aja eest (iga koolitustunni kohta tunnitöötasu alammääras). Kulude kogusummast hüvitab töötukassa 50 kuni 80 protsenti, kuid mitte üle 2500 euro töötaja kohta. Esmalt kannab tööandja kõik töötajate koolitusega seotud kulud ise; toetus makstakse välja kuluaruande alusel.

"Koolitamine näitab, et tööandja on huvitatud oma töötajate arengust, aga ka hoolimist, kui eesti keele õpet on võimalik korraldada töökohal ja inimesed ei pea pärast tööpäeva lõppu kusagile selleks minema. Igal inimesel on päevas ikkagi 24 tundi," ütles Teelahk.

Eesti keele koolituse saab koolituskaardiga valida ka töötaja ise, kui tema eesti keele oskus on tööalaseks arenguks ebapiisav ja keskmine sissetulek eelmisel kalendriaastal jäi alla 1553 euro kuus.