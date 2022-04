RIHO TERRAS ⟩ Putini tapatalguid Ukrainas saab peatada vaid relvadega

Venemaal on tulnud tunnistada Ukraina relvajõudude tugevust ja ta kasutab nüüdsest oma eesmärkide saavutamiseks massrünnaku taktikat ühel suunal. Sellega kaasnevad jõhkrad tapatalgud, mis saavad olema võrreldavad teise maailmasõja lõpufaasiga. See ei lõpe enne lääne sekkumist Ukrainale ründerelvastuse andmisega.

Igasugused sanktsioonid on sõjategevuse taustal küll tervitatavad, kuid siiski teisejärguline meede ja nende mõju ei ole operatiivne. Jutud sellest, et sanktsioonid toimivad ning annavad tunda paari kuni mõne kuu pärast, on inertsed ja ohtlikud − neil lihtsalt pole kohest toimet lahinguväljal.

Fakt on see: venelased juba teostavad Ukrainas genotsiidi ja teostavad ka edaspidi. Seda ei peata ega hoia ära sanktsioonidega, selle õuduse lõpetamiseks on kõige kiiremas korras vaja ründerelvastust kõikidelt lääneriikidelt, aga kindlasti ka kõikidelt teistelt samamoodi mõtlevatelt riikidelt.

Kolm esmase tähtsusega asja, mida on vaja ja kohe, on relvad, relvad ja relvad. Ukraina vajab suurel hulgal ründerelvi ja moona, milleta nad ei suuda Venemaa jätkuvale ja pikaajalisele survele vastu panna. Venelaste taganemine Kiievi ümbruses ei tähenda, et petlik lootus sõja lõpust oleks isegi käega katsutav. Vastupidi, kõik analüüsid näitavad, et sõda kestab veel pikalt.

Väeosade ümbergrupeerumine on sõjapidamise täiesti korraline osa ja Venemaa tegelebki praegu strateegilise taganemise ning uute terviklike üksuste komplekteerimisega. Selle toetuseks on käima lükatud ka varasemast veelgi jõledam narratiiv Ukraina "denatsifitseerimisest". RIA Novostis avaldatud Timofei Sergeitsevi genotsiidi õigustav manifest räägib selgelt ukraina rahvuse ja kultuuri hävitamisest, sest lisaks võimuladvikule olevat ka valdav osa ukrainlastest natsid, mispärast Ukraina ei tohi säilida.

Luureandmetele tuginedes võime näha Vene sõjategevuse intensiivsemaks muutumist aprilli teises pooles, et 9. maiks mõni suurem eesmärk Ida-Ukrainas saavutada. Kindlustada võimu Donetskis ja Luhanskis ning luua maismaaühendus Krimmiga. Reaalsuses tähendab see, et järgmise kuu jooksul tapetakse veel suuremal hulgal Ukraina tsiviilelanikke. Küll aga ei tähenda see sõja lõppu, vaid paraadiks propagandavõitude esitlemist.

Põletatud maa taktika ja inimsusevastased kuriteod on alati olnud osa Venemaa strateegiast. Sellega külvatakse hirmu ja terrorit tuhandete kilomeetrite taha. See on sõnum läänele: kui läheb sõjaks, siis teate, mida oodata.

Sellele saab vastata ainult väga selgelt ja metoodiliselt. Alates rahvusvahelistest vahistamismäärustest Vene kõrgeima juhtkonna ja otseselt seotud bandiitide suhtes kuni Vene Föderatsiooni diplomaatide väljasaatmiseni ning saatkondade sulgemiseni − sest sõjakurjategijaga pole võimalik ega moraalselt kohane dialoogi pidada. Samuti ei piisa sümboolsest Vene kivisöe blokeerimisest, vaid sanktsioonide puhul on olulisim Vene gaasitarnete lõpetamine. Kivisütt impordib Euroopa Venemaalt aastas 4 miljardi, gaasi 99 miljardi euro eest ja selle 99 miljardiga rahastataksegi asetleidvat genotsiidi. Siiski on kõige olulisem Ukrainale relvade tarnimine. Seda ma kordamast ei väsi.

Venemaal ei ole enam midagi varjata. Seda jõhkrat alastust ei kata ei Georgi lindi ega z-tähega. Kõik on nüüd näha. Alates Ukraina kui riigi ja rahvuse hävitamise kavast kuni vene rahva tümaks tambitud meelsuseni, mis toetab Putinit ning tema sõda. Nendele on tegu justkui suure isamaasõja teise osaga, mida pikalt oodati.

Ukraina ei sõdi ainult enda vabaduse ja üleüldse püsimajäämise eest, vaid Euroopa ning meie väärtuste eest. Putin tahab endiselt Euroopa julgeolekuarhitektuuri oma käe järgi ümber teha ja Ukraina on selle esimene etapp. Kui lääs võtab jalad kõhu alt välja ning viivitamatult Ukrainat relvatarnetega toetab ja Vene gaasi silmuse kaelast heidab, siis pole Venemaal aastakümneid jõudu, et Putini deržaava projekti jätkata.

Esimese asjana tuleb Ukrainale anda relvi, teisena lõpetada Vene toorme tarned ja agressori majandus täielikult isoleerida. Sõda ei lõpe enne, kui viimne kui üks Vene okupant on Ukrainast lahkunud. Sõda ei lõpe enne, kui Ukraina on võitnud.