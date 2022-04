GEORGI JERKO ⟩ See on inimsusevastane kuritegu

Me kõik ärkasime uues reaalsuses. 24. veebruar kestab tänaseni. Mitte keegi ei osanud sündmuste sellist käiku ette näha. Esimene pomm tabas Bila Tserkvat, seejärel hakati õhurünnakutega hävitama Hostomeli lennujaama. Just sel perioodil hakkasime tunnetama õhulöökide tugevust, sest Hostomel asub sealsamas lähedal. Samal ajal väljusid tankid Valgevenest Ivankivi ja Borodjanka suunas. Esimene küla, mis neile teele ette jäi ja okupeeriti, oli Shybenoe. Seejärel suundusid nad Borodjankasse. Mööda sõites lasksid nad tankidest elumajade pihta, automaatidest aga tulistasid tsiviilelanikke.

Seejärel tabasid linna elumaju õhurünnakud. Selleks et elanikkonda nõrgestada ja inimesed toiduvarudeta jätta, "denatsifitseerida", hävitati esimese asjana toidukauplused.

Vangi võeti ka tsiviilisikuid. Meil on sadu teadmata kadunuid.

Kuna linna korrusmajad õhurünnakute tagajärjel kokku varisesid, palusime me, et majade rusud lahti kaevataks. Mõned julgemad püüdsid rusude alla jäänud keldreid paljaste kätega lahti kaevata, kuid venelased avasid taas tule. Tule alla jäi ka rususid lahti kaevama suundunud masinad. Korrusmajade rusude all ja keldrites hukkusid inimesed.