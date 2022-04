ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas tänavuse ülestõusmispüha jutlus on teil teistsugune kui tavaliselt?

Jõhvi Mihkli koguduse pastor PEETER KALDUR:

Mis mõttes teistsugune? Kas peaksin rääkima Vladimir Putini ülestõusmisest?

Arvan, et teisiti pole midagi kui tavaliselt, sest ülestõusmine on ikka ülestõusmine ja seda on kirik juba 2000 aastat ikka ühtemoodi võtnud.

Võib-olla ütlen veidi teravamalt selle kohta, et meie suhtumine sellesse on väga sageli liiga liberaalne. Loomulikult, poliitiline olukord muutub ja ka elu muutub, nii et me ei saa osast asjadest enam nii rääkida nagu varem. Aga ülestõusmine on ülestõusmine, seda ei saa kuidagi teisiti võtta.