ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kui kauaks peaks Eestis alles jääma põlevkivienergeetika?

Eesti kontekstis on oluline tagasipöördumine talupojatarkuse juurde, et vanasse kaevu ei tohi enne sülitada, kui uus on valmis ja kasutusel. Kui me räägime nendest põlevkiviplokkidest, mis 2024. aastal peaksid praeguse plaani järgi kinni minema, siis minu arvamus on see, et nende kinniminek tuleks seostada alternatiivsete juhitavate tootmisvõimsuste lahtiminekuga. Aga kuni selle tekkimiseni peaks tagama ikkagi tipukoormuse katmise. Tegelikult on sellel väga kallis hind, kui me oma impordisõltuvust suurendame, mitte ei vähenda, vaadates meie praegust energiabilanssi.