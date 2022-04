SISUTURUNDUS ⟩ Pikaajalistele töötutele ja noortele avaneb uks töömaailma

Esimene töötute rühm, kes hakkas koos käima veebruari alguses, on andnud Kersti Võlu koolituskeskuse meeskonnale kindluse, et nad on õigel teel.

"Mõtlesime, et teeme teistmoodi ja vaatame, kas töötab või mitte. Rühm hakkab lähiajal lõpetama ja näeme, et see sünergia töötab ning noorte ja pikaajaliste töötute vastastikune kogemuste vahetamine on väga väärtuslik," ütles koolituskeskuse juhatuse liige Kersti Võlu.

Uudne lähenemine sobis ka rahastajale − koolituskeskuse projekti "Üheskoos saame hakkama" rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Tulemas on kaks infopäeva Kersti Võlu koolituskeskus korraldab lähiajal kaks eraldi infotundi: 26. aprillil kell 10 eestikeelne infotund,

28. aprillil kell 10 venekeelne infotund. Täpsema info leiab kodulehelt www.kvkoolitus.ee

Koolituskeskuse projektijuhi Alevtina Jermakova sõnul oli algul kahtlusi, kas ja kuidas rühm kokku sulandub. "Nii koolitajad kui ka nõustajad kinnitasid, et osalejate vahel tekkis hea kontakt. Meil on väga sõbralik rühm, kus kõik toetavad üksteist. Oleme ise ka üllatunud, et nii hästi õnnestus."

Erinev taust ei sega

Esimeses rühmas osalejad on väga erineva taustaga, mõni on olnud töötu kuus kuud, mõni kolmkümmend aastat. Ometi leidsid nad ühise keele.

"Nad on nagu väike pere, kellele meeldib koos käia. Ehk käib selle käigus mingi klõps ja inimene läheb lõpuks tööle," lootis Kersti Võlu, kelle sõnul on mõned osalejad juba töölepingut sõlmimas.

Millal on abi individuaalsest nõustamisest? * Psühholoogilisest nõustamisest võib olla abi, kui tundub, et tööotsinguid ja tööle saamist mõjutab mõni olukord, millele on keeruline iseseisvalt lahendust leida. Näiteks on inimene hakanud kahtlema oma võimetes ja oskustes või tööturule minek valmistab ebakindlust. * Töökaotus võib oluliselt mõjutada sissetulekuid. Et vältida võlgadesse sattumist või olemasolevate võlgade üle pea kasvamist, tuleks võimalikult kiiresti läbi mõelda, kuidas oma kohustustega toime tulla. Siin on abiks võlanõustamine. * Karjäärinõustamine aitab teha tööeluga seotud otsuseid ja planeerida karjääri. Nõustamine hõlmab nii õppimise, töökoha kui ka erialavalikuga seotud teemasid. Allikas: töötukassa

Alevtina Jermakova sõnul on töötute aktiveerimine kasulik nii inimestele endile kui ka terve piirkonna majandusele, arengule ja turvalisusele. Foto: Matti Kamara (Pohjarannik)

Projektijuht on olnud tunnistajaks, kuidas osalejad on muutunud tänu koolitustele, nõustamistele ja kooskäimisele julgemaks. "Näiteks oli üks noor algul väga tagasihoidlik ja kinnine. Ta oli pikalt kodus istunud, ei õppinud ega töötanud. Nüüd on ta juba julgem suhtleja," rõõmustas Alevtina Jermakova.

Noorte ja pikaajaliste töötute tööhõive parandamine on riigil ja kohalikel omavalitsustel olnud aastaid tähelepanu all. Kersti Võlu koolituskeskuse projekt annab selleks oma lisapanuse.