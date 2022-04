PÄEVA PILT ⟩ Maanteedel tõsteti piirkiirust

Meie maakonnas tõuseb piirkiirus küll vaid lühikesel Tallinna-Narva maanteelõigul, kuid kokku on selliseid teelõike, kus on lubatud sõita kas 100-, 110- või valgel ajal koguni 120kilomeetrise tunnikiirusega, üle Eesti paarsada kilomeetrit.

Transpordiamet on aastate jooksul näidanud head vaistu ja ilmataadiga eriti lähedasi suhteid ning arvata võib, et ka seekord on talv läbi. Seega tasuks autojuhtidel oma autol talverehvid suverehvide vastu vahetada. Eriti need, kes kasutavad naastrehve, peaksid kiirustama.