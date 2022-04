JUHTKIRI ⟩ Võitlus maakoolide eest pole lihtne

Ja kuigi olukorrad tunduvad erinevad − Iisakus tahetakse sulgeda gümnaasiumiosa ning Lüganusel põhikool −, on sulgemistele palju vastaseid nende seas, keda see otseselt puudutaks, aga ka kogukonnaliikmete hulgas, kes leiavad, et koolihariduse kokkutõmbamine sellisel moel marginaliseerib nende kodukanti ning sunnib inimesi lahkuma. Nad leiavad, et pelgalt kokkuhoid ja rahaline kasu ei saa olla sulgemise argumendiks.

Maakoolide kokkutõmbamise küsimus on tihtilugu väga emotsionaalne ja kogukondi lõhestav ning isegi neil volikogu liikmeil, kes kuuluvad haridusreformi pooldavasse koalitsiooni, võib asja kohta olla hoopis erinev arvamus. Halb näeb välja see, et enne valimisi praegused võimulolijad oma sulgemisplaanidest ei rääkinud, pigem anti lootust, et koolide kallale ei minda. Samas saavad võimulolijad ka aru, et kui haridusreform omavalitsuses üldse läbi viia, siis tuleb seda teha praegu, kuni uute kohalike valimisteni on piisavalt aega.