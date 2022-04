JUHTKIRI ⟩ Märgid ja keelud

Nüüd on riik ja politsei otsustanud need koos Z- ja V-sümbolitega avalikus ruumis keelustada, öeldes, et neil on praegu varasemaga võrreldes teine tähendus. Siiski, paljusid inimesi on Vene sümbolitega lehvitamine häirinud juba ammu enne seda, ent siiani olid need lubatud.

Ida prefekt Tarvo Kruup selgitas, et Eesti on ikka tahtnud olla liberaalne riik. Ja tuleb nõustuda nendega, kes ütlevad, et igasugused keelud ning piirangud vabas ühiskonnas on seotud riskiga, et valitsejail tekib aina rohkem kiusatusi elu keeldude ja piirangutega reguleerida.