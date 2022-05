TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Milliseid infoallikaid te usaldate?

Infot saan põhiliselt internetist, Facebookist ja YouTube'ist. Peamiselt YouTube'ist, sest seal on kõige rohkem uudiseid − näiteks Ukraina kohta tuleb sealt teateid nii Ukraina kui ka Vene poolelt. Ühest hinnangut selle kohta, keda ma rohkem usaldan, ma anda ei oska − raske on aru saada, kes kõige tõepärasemat infot jagab.

Foto: Peeter Lilleväli

Jelena Keedus, õpilane:

Saan kogu info internetist, seal aga valitseb praegu selline segadus, et mine võta kinni, kellel on õigus või kes on süüdi. Seetõttu võin öelda, et ei usalda tegelikult kedagi. Peale selle ma praegu õpin ja seetõttu polegi mul lugemiseks aega. Poliitikast ei huvitu ma enam üldse, sest olen täielikus segaduses ega süvene enam millessegi − lihtsalt elan.