20. aprillil helistasid Narvas elavale 32aastasele mehele tundmatud isikud, kes tutvustasid ennast Google'i ja Swedbanki esindajatena ning palusid tal turvalisuse tagamise ettekäändel paigaldada arvutisse tarkvara Aweray Remote, mida avaldaja ka tegi. Hiljem selgus, et mehe nimele oli võetud firmast AS ESTO laenu, mis kanti tema kontole ja sealt edasi võõra inimese pangakontole. Kahju on 8000 eurot.