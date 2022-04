ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas te pole mõelnud volikogus rahu säilitamiseks tagasi astuda?

Ma kaalusin seda juba ammu enne umbusaldushääletust. Lihtsalt see reaalsus, millega mul on tulnud kokku puutuda, erineb väga kõvasti esialgsetest ettekujutustest. Ma kahtlustasin, et linn on raskes olukorras, kuid ei osanud aimata, kui sügav see kuristik tegelikult on ja milliste raskustega meil silmitsi tuleb seista. Kuid tagasi astuda pole mõtet − tuleb minna lõpuni. Väga lihtne on kõrvale astuda ja hakata neljaks aastaks kritikaaniks, kes näitab näpuga, kus midagi halvasti on. Palju raskem on võtta vastutus ja püüda olukorda lahendada.