ERIK GAMZEJEV ⟩ Keskerakond ei õpi Ida-Virumaal oma vigadest kuidagi

Praegusel ajal on oluline ka see, et selles Narva poliitikute ringis, kes tahavad praegu linnas võimupööret korraldada, on vaid üksikud, kes on avalikult ja selgelt mõistnud hukka Venemaa agressiooni Ukrainas. Need poliitikud pelgavad, et piirilinnas, kus tänu antennidele on siiani vabalt nähtavad kõik Putini režiimi tegevust õigustavad Kremli propagandakanalid, kaotaksid nad oma valijaid, kui toetaksid avalikult Ukrainat.