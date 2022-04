NÄDALA KUJU ⟩ Katri Raik

Keskerakonna jaoks oli need tagandamiskatsed täienduseks viimaste aastate äpardumiste jadasse. Kuid nende poolt paarikümne aasta jooksul piirilinnas loodud ja isiklike huvidega punutud valitsemissüsteemi muutmine on justkui miiniväljal liikumine. Katri Raik on ausalt tunnistanud, et nii palju kompromisse oma südametunnistusega kui viimase poole aasta jooksul pole ta varem pidanud tegema kogu senise elu jooksul. Vastasel juhul ei oleks ta praegu enam Narva linnapea ja selle linna juhtimine oleks endiste tegelaste käes.