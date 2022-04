Noortekeskus on nagu kogukonnakeskus. Oleme kõik inimesed ja inimese kohustus on aidata, kui tead, et kellelgi on abi vaja. Soovin, et sõjapõgenikud tunneksid end kogukonnas oodatuna ja neil oleks võimalust tegutseda. Kui ei kutsu ega anna võimalust, siis nad ei saa ka kogukonna tegevustest osa võtta.