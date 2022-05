VIVIAN LOONELA ⟩ 9. mai − Euroopa rahu päev

Ajaloolane David Vseviov kirjutas eelmisel aastal enne 9. maid, et võidu tähistamise asemel peaks mälestusürituste keskpunktis olema soov, et midagi sellist tulevikus ei korduks. Vseviov küsib, mis on olulisem, kas võit või rahu.

Just sõja kordumise vältimiseks hakatigi pärast II maailmasõda ehitama Euroopa Liitu. Lootuses, et kui riigid on omavahel seotud, kui majandused moodustavad ühise turu, kui elanikud liiguvad vabalt ühest riigist teise, ei saa enam juhtuda, et riigid Euroopas hakkaksid üksteise vastu sõdima. See on toiminud − on kujuteldamatu, et ELi riigid enam üksteisele sõjalist ohtu kujutaks.

Sõjaõuduste kordust oleme kahjuks juba üle kahe kuu näinud, aga on saanud ka üsna selgeks, mis on lahendus. Ühelt poolt muidugi ukrainlaste endi vaprus ja võitlustahe, aga ka lääne toetus ja abi. Lääs, sealhulgas Euroopa, on selles sõjas selgelt ja ainult Ukraina poolel ja teeb kõik, mis võimalik, et Ukrainat aidata: relvadega, majandusliku abiga, toetusega Ukraina sõjapõgenikele ja veel palju muuga.

Eesti astus Euroopa Liidu liikmeks 18 aastat tagasi ja meile oli see ennekõike otsus, et kui me oleme ELis, on meie riiklus tugevam. Oleme osa läänest ja seega paremini kaitstud. See on ka üheselt seotud NATO kaitsega − et meie lääne partnerid, kelle abile me sõja ajal loodame, teaksid, et oleme nendega samas väärtusruumis.

Eestil on hästi läinud: oleme nii ELis kui NATOs kindlalt oma jälje jätnud, kas siis Venemaa-poliitikas või digi- ja kübervaldkonnas. Seetõttu võiksimegi 9. mail meeles pidada: nii Eesti kui meie mõttekaaslaste olevik ja tulevik on Euroopas, koos kogu kaasneva heaolu ja turvalisusega, ilma sõjata.

Suurim rahaline kasu Eestile on tulnud meie kuulumisest toimivasse siseturgu. Lisaks on Euroopa Liidu eelarvest seni juba enam kui 11,6 miljardit eurot Eestisse investeeritud, millega on toetatud haridust ja ettevõtlust, põllumajandust ja keskkonda, suuri taristuprojekte, meditsiini, tööturumeetmeid ja palju muud.

Paljud teist on kuulnud, et õiglase ülemineku fondist suunatakse Ida-Virumaale ligikaudu 340 miljonit eurot, et toetada piirkonna uuenemist. Vähem ehk on teadvustatud, et Ida-Virumaa on ka seni olnud Eesti maakondadest teisena Euroopa Liidu toetusraha tubli kasutaja.

Toetusmeetmete abil on näiteks rajatud Narva promenaad, Euroopa Liidult 3,54 miljonit eurot toetust saanud Narva linnus avati külastajatele 2020. aasta suvel ja eelmisel kevadel Sillamäe promenaad. Samuti pööratakse tähelepanu haridusele: toetust saavad nii uued riigigümnaasiumid kui ka põhikoolid.

On need siis investeeringud Narva Kulgu ja Kohtla-Järve tööstuspargi infrastruktuuri või loomeinkubaatorisse OBJEKT; toetused puudega inimeste kodude kohandamiseks Alutagusel, Jõhvis, Toilas ja Narva-Jõesuus või eesti keele messi "KU-ky" korraldamiseks; Valaste joa trepistiku või esmatasandi tervisekeskuse rajamine Kiviõlisse, Sillamäele ja Narva − neid kõiki on toetanud Euroopa Liit, et panna õlg alla piirkondadele, mis Eesti pealinnast kaugemal.