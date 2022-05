JUHTKIRI ⟩ Oluline sõnum kohtult

Kohtumääruses mööndakse muu hulgas, et vanemate õigus otsustavale sõnale oma laste hariduse valikul ei sisalda õigust nõuda ühe kindla kooli püsimajäämist. Kuid samas tuleneb põhiseadusest nõue, et laste haridust puudutavad avaliku sektori kaalutlusotsused oleks tehtud õiguspäraselt ja vältides kaalutlusvigu, "sest vastasel korral jääks õigusest haridusele järele vaid tühi kest ning see võib muutuda paljalt deklaratiivseks õiguseks".

See, et kohus kooli sulgemise peatas, ei tähenda, et Lüganuse volikogu otsus haridusasutuse kinnipanekuks oli õigusvastane. Nüüd kohus alles hakkab seda küsimust vaagima. Juhul kui esialgne õiguskaitse jääb jõusse, tähendaks see lastevanematele uut võitu, sest vaevalt et enne järgmise õppeaasta algust selles küsimuses jõustunud kohtulahendini jõutakse, mis aga tähendab, et 1. septembrist kooli kinni panna ei saaks.