Maakoolid on elujõulised, kui vabaneda stereotüüpidest

Esimene väide. Eesti regionaalpoliitika on, et Eestil ei ole regionaalpoliitikat. Alates 2008.-2009. aastast on mitmed väga tuntud, mõjukad ja kõrgetel kohtadel inimesed eravestlustes tunnistanud, et Eestil ei ole Tallinna ümber koonduvale linnriigistumisele alternatiivi. Edasi järgnes mainitud hoiaku kandumine juba strateegiatesse ning seadusloomesse.