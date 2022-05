ANVAR SAMOST ⟩ Eesti riik vs. vaba ajakirjandus

See ütleb, et kohtueelse menetluse andmeid võib avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses ning menetluse, avalikkuse või andmesubjekti huvides, kui see ülemäära ei soodusta kuritegevust ega raskenda kuriteo avastamist, ei kahjusta Eesti Vabariigi või kriminaalmenetluse huve, ei sea ohtu ärisaladust ja ei kahjusta kellegi õigusi delikaatsete isikuandmete puhul. Seni said kõik aastaid ja aastaid aru, et jutt käib andmeid ametikohast tulenevalt valdavatest isikutest, nagu politseinikud või prokuratuuri enda töötajad. Ajakirjanikud on avalikust huvist lähtudes kirjutanud kohtueelses menetluses olevatest kuritegudest tuhandeid uudiseid.