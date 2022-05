Narva Trans ei pääse sügavast mõõnast kuidagi välja

Laupäeval jäi Trans 0:1 alla ka tabelis enne seda mängu viimasel kohal olnud Tallinna Legionile. See oli juba kuues järjest kaotatud mäng. Transi kaotuste jada rekord meistriliigas pärineb portaali Soccernet andmetel 2017. aastast, mil samuti tuli järjepanu kuus kaotust. See rekord on nüüd ohus, sest järgmised mängud on liidrite hulka kuuluvate Paide linnameeskonna ja Tallinna Flora vastu.