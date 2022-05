KALLE SUITSLEPP ⟩ Miks ei ehitata Eestis betoonteid?

Paraku pole Eestis teedeehituses viimase 50 aasta jooksul isegi kaalutud varianti ehitada uusi teid tsementbetoonist. Tsementbetoonkatted, mille eluiga ulatub 50 aastani, sobivad kohtadesse, kus on suur liikluskoormus ja puuduvad teealused trassid. Poolas, Saksamaal, isegi Valgevenes ehitatakse üle poole uutest teedest tsementbetoonist. Meie klimaatilised olud ei erine oluliselt Valgevene, Poola või Põhja-Saksamaa omadest. Kas tõepoolest sealsed teedeinsenerid eksivad, kui uued teed tsementbetoonist ehitavad? Või kas tõesti oleme nii rikkad, et saame lubada iga 10 aasta järel teekatendi taastusremonti, selle asemel et ehitada ühe korraga korralik ja vastupidav tee?

Kurb on vaadata, kuidas 2008. aastal valminud Tallinna-Tartu maantee Vaida-Aruvalla lõik nõuab juba katendi kapitaalremonti. Kui see teelõik oleks ehitatud tsementbetoonist, peaksime selle tee renoveerimisele mõtlema kõige varem 2042. aastal.

Kuhu asfalt sobib?

Asfaltbetoon on üks betooni alaliik, mis erineb tsementbetoonist ainult kasutatud sideaine poolest: asfaltbetooni puhul on selleks bituumen ja tsementbetooni puhul tsement. Tõsi, mõlemad on kivimaterjali kooshoidmiseks head, aga füüsikaliselt teineteisest erinevad materjalid. Mõlemal on oma eelised ja puudused ning sellest tulenevalt ka kasutuskohad, kuhu üks või teine paremini sobib.

Enamiku platside, teede ja tänavate ehitamiseks kasutatakse asfaltbetooni, sest seda saab paigaldada palju õhemate kihtidena, mis teeb katteehituse odavamaks kui tsementbetooni kasutades. Samas on palju neid kohti, kus liikluskoormused on suured ning katteehituseks tuleks valida tsementbetoon − nii tuleb kokkuvõttes odavam ja parem.

Vedelast betoonisegust moodustub tsemendi reageerimisel veega jäik ja vastupidav kunstkivi, mille tugevus aja jooksul suureneb. Selleks, et tsementbetoonist teekatend koormust vastu võtaks, tuleb ta ehitada minimaalselt 23-25 sentimeetri paksuseks.

Bituumen sideainena on seevastu plastne ja vastupidi tsementbetoonile selle tugevusomadused ekspluatatsiooni käigus vähenevad. Mida õhem on asfaldikiht ja mida suurem on liikluskoormus, seda kiiremini algab katte pragunemine.

Kumb on parem?

Õige vastus on, et mõlemad on head. Ehituses on mõistetav, et kasutusotstarbe järgi valitakse materjal. Kapitaalsem peab olema ehitus kohas, mis peab vastu pidama rasketele välismõjudele. Kipsi ja villa saab kasutada seal, kus võib tekkida vajadus tihti ümber ehitada ning lihtsa vaevaga planeeringut muuta. Suvemaja puhul võib eelistada puitu, koolimaja või kiriku puhul valitakse tavaliselt kivi või betoon.

Sama loogika peaks toimima ka teedeehituses. Väikese ja keskmise koormusega teede ja tänavate, kergliiklusteede ja parkimisplatside puhul pole kahtlustki, et mõistlikum on need teha asfaltbetoonist. Aga uue neljarealise põhimaantee puhul tuleks tõsiselt kaaluda tsementbetooni kasutamist.

Mis on lõpuks odavam?