Jumala ja Ukraina vahel

Need on peamiselt venelaste poolt [okupeeritud aladelt] Venemaale saadetud ukrainlased, kes on läbinud filtratsioonilaagrid, kus nad on igasuguseid alandusi üle elanud. Nad on tulnud läbi Ivangorodi siia. Kõige suurem rühm, kes tuli, oli 23 inimest, kes said öösel kell kolm üle piiri. Viisin nad meie Aa laagrisse.