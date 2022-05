TÕNU EHRPAIS ⟩ Ametnike ja aktivistide agarus kergitab puidu ja toasooja hinda

Riigimetsast, mis on metsameeste pikaajalise töö tulemusena kasvatatud Eesti parimateks majandusmetsadeks, on täna majandamiseks alles jäänud 61%. RMK metsadest 31% on range kaitse all ja 8% majanduspiirangutega mets. Igal aastal see majandusmetsade osakaal pidevalt väheneb ja meie võimalused kasutada Eesti üht peamist taastuvat loodusvara samuti.