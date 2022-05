TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Milline on Ida-Virumaa parim muuseum?

Meie piirkonnas on palju erisuguseid muuseume. Kõige tähtsam on see, et inimesele endale miski huvi pakuks: ajalugu, kultuur või miski muu. Minu südamesse jääb alatiseks väike Jõhvi kooli muuseum − ilmselt sellepärast, et ma ise selle loomisest osa võtsin. Siiralt kahju on, et praegu ehitatavas uues koolis selle jaoks kohta ei ole.