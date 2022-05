Kelmid võtsid ohvri nimel laenu

Politseile teatati, et 18. mail helistasid Narvas elavale 69aastasele mehele tundmatud isikud, kes tutvustasid ennast telefonioperaatorina ja panga esindajatena ning palusid avaldajal Smart-ID kaudu sisestada enda PIN-koodid. Hiljem selgus, et mehe nimel oli võetud laenu ja see edasi kantud võõrale kontole. Kahju on kokku 5000 eurot.