NÄDALA KUJU ⟩ Vallo Reimaa

Ent kas on ikka tõsiselt võetav argument see, et vallana ei võeta Jõhvit tõsiselt? Ligi 17 aastat on ju Jõhvi pärast ühinemist naaberomavalitsusega olnud vald ja keegi pole seda väga kahtluse alla seadnud, kuni 2018. aastal tuli võimu etteotsa Martin Repinski, kes tahtis esimesena hakata Jõhvit taas linnaks tegema. Kuid toona oli tegemist pigem ühe poliitiku valimiseelse reklaamikampaaniaga.

Mis on Reimaa kinnisidee tegelik sisu, on keeruline mõista. Sest ega pelgalt ühe valla linnaks ümbernimetamine elanike elujärge ega -keskkonda paranda. Ka vallamaja võib ju uhkelt raekojaks või lossiks ümber nimetada, aga tegelikult pole sellel mingit tähtsust − oluline on see töö, mida nende seinte vahel tehakse. Just see on ühe omavalitsuse puhul kõige olulisem.