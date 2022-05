TRIINU PÄÄSIK ⟩ Pea peale pööratud klassiruumis rollid vahetuvad

Lastevanemad on koolisüsteemis olnud aegade jooksul pigem taustajõud, kõrvalt jälgijad, vahel sekretärid ja kohati advokaadidki. Ühtlasi kipub olema nii, et kui kooli kutsutakse, siis on selle põhjuseks arenguvestlus, aktus või kui midagi on pahasti.

Seekord kutsume lastevanemad klassiruumi enda laste õpilasteks.

Lastevanemates taaselustab see kindlasti aastate hõlma alla jäänud tunde, mida tähendab olla õpilane, milliseid tundeid ja mõtteid see neis endis tekitab, ning seega võimaldab mõista nii oma last kui ka õpetajat teise nurga alt. Ühtlasi võimaldab see omal nahal kogeda, kuidas ja mida laps on õppinud.

Lapsevanemalt, kes tuleb Pea Peale Pööratud klassiruumi tundi, oodatakse siirast huvi õppimise vastu. Õpilased, kellest saavad õpetaja rolli kandjad, ei peaks oma energiat panema huvi tõstmisele või motiveerimisele, vaid nad peaksid saama keskenduda sisule ning uue rolli ülesannete täitmisele.

Sageli õhkavad õpetajad, et õpilased võiksid olla ennast paremini juhtivad, motiveeritumad, ning ise tahaksid kanda mentori/ juhendaja rolli, mitte nii väga sekkuda. Proovime!

Õpetajad on harjunud ja harjutanud end tegema väga paljusid tegevusi ise: tunni ettevalmistamine, eesmärkide sõnastamine, töölehtede valmistamine, lisamaterjalide otsimine, tunni läbiviimine, juhendamine, hiljem ka tööde parandamine jne. Kui me ei näe õpilaste silmis innukat tegutsemist ega õppimise eest vastutuse võtmist...

See on minule märguanne, et teeme ise ehk liiga palju. Õppijal on sellises olukorras automaatselt tarbiv roll − teha seda, mida õpetaja on valinud. See ei ole alati halb, ent kui kogeme pikalt ja pidevalt, et keegi teine meie eest valikuid teeb, siis muutume ise laisaks ja mugavaks, vahel isegi süüdistavaks.

Seni, kuni valib ja otsustab täiskasvanu, vastutab tema ka õpitulemuste eest. Haridusdokumendid ja ka täiskasvanute endi sõnad näevad aga ette suunda, et õppijad vastutaks oma õppimise eest üha rohkem ise.

Anname õpilastele võimaluse vastutada enda valikute eest turvalises keskkonnas − esialgu kas või eksperimendi korras.

Pea Peale Pööratud tunnis usaldavad õpetajad oma kingad õpilastele ning võtavad endale teadlikult mentori ja vaatleja omad. Nad juhivad värskete õpetajate tähelepanu sellele, mida on oluline silmas pidada, kui nad valikuid teevad. Mentor ei tee valikuid õppijate eest.

Tunni ajal vaatleja/ uurija rolli astudes on hea võimalus jälgida enda õpilaste puhul kõike seda, mida igapäevased tunnid ja kontrolltööd nii hästi näha ei võimalda: (omavahelist) suhtluskultuuri ning harjumusi. Vahel võib see olla üsna keeruline, kuid seda võimsam on enesearengu võimalus ka õpetajale selles kogemuses.

Tasub otsida neid päästikuid, mis õpetaja enda sisemiselt kõikuma panevad. Te võite avastada, et õpilaste sõnavaras ja valikutes peegelduvad teie enda ja teie kolleegide mustrid, ning saate kohe kõrvalise pilguga näha ka vastureaktsiooni.