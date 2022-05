Bo Kragh paneb 1990ndate pöördelised sündmused Kirde-Eestis kirja raamatusse

Kragh' sõnul on Eesti taasiseseisvumisest palju raamatuid, aga Kirde-Eestis toimunut on neis puudutatud küllaltki pealiskaudselt. Teemasse süvenemata inimestel võib jääda kohati mulje, et oli laulev revolutsioon, seisti Balti ketis ja siis korraga saigi Eesti vabaks. Ta tahab oma raamatus tuua esile, kuivõrd pingeline töö käis Eesti taasiseseisvumise eelsetel aastatel.