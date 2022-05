VIDEO ⟩ Raudmees Rait Ratassepp püstitas Eesti rekordi 12 tunni jooksus ja liigub ka 24 tunni jooksu rekordi suunas

Ratassepp startis laupäeva keskpäeval Kohtla-Nõmme kooli staadionil 24 tunni jooksul ja jättis esimese 12 tunniga selja taha 143,528 kilomeetri, mis on uus Eesti tipptulemus ja Euroopas tänavu seitsmes tulemus.

Ratassepp ületas varem Vladrimir Frolovi nimel olnud Eesti tipptulemust 12 tunni jooksus ligemale nelja kilomeetriga. Et Frolov jooksis selle tulemuse 24 tunni jooksu rekordi püstitamisel, siis näitab see, et Ratasepp edestab ka Frolovi 24 tunni jooksu rekordgraafikut sama palju.