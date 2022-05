Narval on Rootsi ajaloos oluline roll. Eriti nende seas, kes huvituvad sõjaajaloost. Minu põlvkond Rootsis teab Põhjasõjast eelkõige kahte lahingut. Esimene oli Narva all ja lõppes rootslastele hästi ning teine Poltaavas ja see ei läinud hästi. Paljud tavalised rootslased arvavad millegipärast, et need kaks linna on lähestikku. Märkimisväärne, et kui Poltaava tänavat Rootsis ei ole, siis Narva tänav on täitsa olemas.