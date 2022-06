Peeti kinni metsavarguses kahtlustatav

Narvas virutati poest alkoholi

Politsei sai teate, et 1. juunil varastati Narvas Tiimanni tänava kauplusest alkohoolseid jooke. Kahju on kokku 110 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

Jalakäija jäi auto alla

Põllult viidi tehnikat

1. juunil teatati politseile, et Lüganuse vallas Rebu külas varastati täpselt tuvastamata ajal põllumaalt kaks agregaati. Esialgne kahju on 3000 eurot.

Veokipaagist varastati kütust

1. juunil teatati politseile, et viimase ööpäeva jooksul on Kohtla-Järvel Uus-Tehase tänavale pargitud veoauto kütusepaagist varastatud diislikütust. Esialgne kahju on 300 eurot.